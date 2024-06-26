51-летняя Дита фон Тиз снялась топлес в гигантском бокале

Звезда бурлеска и модель Дита фон Тиз выступила на показе Alexis Mabille, который прошел 25 июня в рамках Недели высокой моды в Париже. Фотографии опубликованы на сайте Daily Mail.

Сначала 51-летняя Дита фон Тиз предстала перед публикой в откровенном образе. Модель сняла бюстгальтер и продемонстрировала грудь. Танцовщица выступала в телесных стрингах в стразах, массивном колье, серьгах и браслетах. Визажисты сделали ей макияж с угольно-черными стрелками и красными губами, а стилисты по волосам — фирменную укладку. Звезда бурлеска сидела в гигантском бокале для коктейлей.

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В молодости Дита фон Тиз некоторое время работала стриптизершей. С 1992 года звезда начала выступать с бурлескными номерами в группе танцовщиц. Спустя год модель отправилась в тур с собственным шоу. В программу входили номера с картонной луной, корсетами и купанием в громадном фужере мартини. Когда Диту фон Тиз заметил издатель PlayBoy Хью Хефнер, то ее карьера пошла в гору.

Дита фон Тиз снялась в прозрачном нижнем белье для рекламы

Звезда бурлеска вышла замуж за певца Мерлина Мэнсона в 2005 году. Влюбленные прожили в браке чуть больше года и подали на развод из-за "непримиримых разногласий".