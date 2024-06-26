Соседов высказался о покинувшей Россию Ротару

В последнее время в СМИ выходило множество материалов, связанных с критикой украинской певицы Софии Ротару. Ее обвиняют в предательстве России, где она долгое время получала огромные гонорары. Музыкальный критик Сергей Соседов считает, что певицу нужно оставить в покое.

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Телеведущий оценил возможность появления 76-летней артистки на фестивале «Славянский базар». Он отметил, что София много раз уже посещала мероприятие.

«Соня там много раз уже была, она уже все-таки в годах, пора старушку оставить в покое. Она уже свое сказала, пора и честь знать, всему свое время», — цитирует его NEWS.ru.



Напомним, после начала СВО артистка переехала на свою дачу под Киевом и больше не появлялась на российской сцене. Экс-гитарист Аллы Пугачевой Александр Левшин заметил, что патриотический настрой певицы начал меняться после смерти мужа.

Почему поющая советские песни Ротару начала поддерживать ВСУ

С тех пор идут разговоры о национализации виллы звезды в Крыму. Сперва из недвижимости хотели сделать ЗАГС, однако теперь «Ветераны России» выступили с новым предложением. Они направили обращение генпрокурору Игорю Краснову, чтобы ведомство вышло в суд с иском об изъятии виллы. Активисты убеждены, что певица приобрела здание незаконно. По их мнению, апартаменты подойдут для размещения госпиталя и санатория для реабилитации бойцов.