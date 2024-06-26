В деле о смерти Мэттью Перри появились новые подозреваемые

Следствие по делу о смерти Мэттью Перри неожиданно возобновилось спустя более чем полгода после кончины актера. С тех пор в произошедшем было найдено несколько несостыковок: во-первых, количество кетамина, передозировка которым названа главной причиной, в организме мужчины не способно было убить его; во-вторых, полицию смутило, что на месте происшествия вообще не нашли никаких запрещенных веществ. Представители власти уверены, что к уходу звезды «Друзей» из жизни причастен кто-то другой — тот, кто вообще дал ему наркотики.

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Прежде уже была задержана одна подозреваемая, которая может быть причастна к смерти Перри (подробнее о ней читайте здесь). Однако теперь полиция заявляет: есть большая вероятность, что ответственными за смерть Мэттью могут оказаться сразу несколько людей, об этом пишет Page Six. Есть подозрение, что кетамин актер получил незаконным путем и сделал это с помощью не одного человека, поэтому в скором времени будут предъявлены обвинения и другим.

При этом, подчеркнул инсайдер в разговоре с изданием, дело близится к завершению. По его данным, полиция на финишной прямой и совсем скоро будет готова вынести окончательное решение по делу или назвать причастных.