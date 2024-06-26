Камила Кабельо рассказала о совете Тейлор Свифт

По словам Камилы, звезда сказала ей это, когда они только познакомились.

В интервью инфлюенсеру Тайлен Бигс артистка призналась, что была фанаткой Свифт с 13 лет. Около десяти лет назад, когда Кабельо еще была в составе группы Fifth Harmony, певицы встретились на премии MTV VMA. Камила, испытывавшая тогда трудности с написанием песен, спросила у Тейлор, что бы она предприняла, если бы сильно сомневалась в себе и чувствовала себя немного «застрявшей». На что та ответила:

«Когда это со мной случается, я просто продолжаю писать <…> Когда чувствуешь эти голоса неуверенности в себе, просто продолжай идти. И ты "окажешься по другую сторону от этого"».



С того дня исполнительницы подружились.

В прошлом месяце Кабельо анонсировала свой четвертый лонгплей C, XOXO.