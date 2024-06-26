Вайкуле использует Пугачеву в корыстных целях на фестивале в Юрмале

Певица Лайма Вайкуле использует Аллу Пугачеву в корыстных целях на фестивале в Юрмале. Об этом сообщает Kp.ru.

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Блогер из Юрмалы рассказал, что фестиваль певицы не пользуется спросом: на мероприятие продано лишь 10% билетов. Как сообщает инсайдер, спасти ситуацию Вайкуле может только Алла Пугачева, которую ждут на второй день фестиваля. Ради этого по Юрмале пустили слух, что Алла Борисовна может спеть.

«Как только Пугачева заедет на традиционные рандеву в Юрмалу, так билеты на второй день концерта станут разбирать активнее: народ придет поглазеть на бабу Аллу. Главное прибалтийское развлечение», — сообщает источник.



Отмечается, что на фестивале может появиться и Вера Брежнева. Правда, чтобы певица выступила, нужно заплатить внушительный гонорар. Также в афише много украинских артистов. Лайма пообещала им, что у них «будет возможность выступить на большой сцене».

Ранее сообщалось, что Алла Пугачева почти не выходит из дома на Кипре из-за плохого самочувствия. Подробности читайте в этой новости.

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