«Потерял смысл жизни, уволился», — поклонники беспокоятся за Петра Чернышева, пережившего уход Насти Заворотнюк
Любовь Петра Чернышева и Анастасии Заворотнюк в сети зовут роковой. Это были яркие и насыщенные отношения двух людей, которые нашли друг друга среди миллионов других. Они будто были созданы для этой встречи. Их жизнь казалась прекрасной сказкой. Настя настолько была поглощена своим супругом и так сильно любила его, что даже все свои интервью посвящала восхищению своим мужем.
Впрочем, все было справедливо. Чернышев этого заслуживал, ведь и сам относился к супруге как к королеве и видел в ней свой смысл жизни. Эта сказочная история оборвалась слишком быстро. Поклонники считают, что очень сложно найти столь сильную любовь, поэтому неудивительно, что фигуристу сейчас непросто смириться с происходящим.
«Лишь бы не услышать о нем что-то такое а-ля потерял смысл жизни, уволился, закрылся в себе. Он прекрасный человек», «Его друзья и дочь будут вытаскивать из этого душевного плена», «Петр, крепитесь, вас поддерживает вся Россия, знайте о том, что вы не один», — оставляют комментарии поклонники фигуриста, надеясь на то, что он наткнется на них в интернете и сможет почувствовать себя немного лучше после прочтения.
«Потерял смысл жизни, уволился», — поклонники беспокоятся за Петра Чернышева, пережившего уход Насти Заворотнюк
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