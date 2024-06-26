Любовь Петра Чернышева и Анастасии Заворотнюк в сети зовут роковой. Это были яркие и насыщенные отношения двух людей, которые нашли друг друга среди миллионов других. Они будто были созданы для этой встречи. Их жизнь казалась прекрасной сказкой. Настя настолько была поглощена своим супругом и так сильно любила его, что даже все свои интервью посвящала восхищению своим мужем.

Впрочем, все было справедливо. Чернышев этого заслуживал, ведь и сам относился к супруге как к королеве и видел в ней свой смысл жизни. Эта сказочная история оборвалась слишком быстро. Поклонники считают, что очень сложно найти столь сильную любовь, поэтому неудивительно, что фигуристу сейчас непросто смириться с происходящим.