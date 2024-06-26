Исполнительница хита «Матушка» увеличила гонорар до 2,2 млн рублей

Певица Татьяна Куртукова, известная благодаря хиту «Матушка», значительно подняла свой гонорар. Теперь он составляет 2,2 млн рублей, сообщает Mash.

© РИА Новости

По данным Telegram-канала, она требует предоставить автомобили бизнес-класса от марок Mercedes-Benz, BMW, Genesis или ZEEKR 009. Команде артистки нужно выделить микроавтобус для передвижения. По наполнению в гримерке у Куртуковой более скромные требования, пишет канал. Она хочет, чтобы там были диваны, стулья и зеркало, батарея и кондиционер. При этом официальный райдер пока не готов, выяснила редакция.

Песня «Матушка» была выпущена в 2022 году. Через некоторое время исполнительницей были опубликованы композиции «Родники», «Глаза» и «Я любила сокола».

«Разная энергетика»: певица Куртукова высказалась о дуэте с SHAMAN

Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что группа «Поднимаем РУКИ ВВЕРХ» экс-участника «Руки вверх!» Алексея Потехина просит за выступление в восемь раз меньше, чем его бывший напарник Сергей Жуков — 1 млн против 8 млн рублей. Как отметил канал, Потехин взял к себе в дуэт вокалиста, похожего на Жукова, и сейчас гастролирует по России и СНГ.