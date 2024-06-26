Исполнительница хита «Матушка» увеличила гонорар до 2,2 млн рублей
Певица Татьяна Куртукова, известная благодаря хиту «Матушка», значительно подняла свой гонорар. Теперь он составляет 2,2 млн рублей, сообщает Mash.
По данным Telegram-канала, она требует предоставить автомобили бизнес-класса от марок Mercedes-Benz, BMW, Genesis или ZEEKR 009. Команде артистки нужно выделить микроавтобус для передвижения. По наполнению в гримерке у Куртуковой более скромные требования, пишет канал. Она хочет, чтобы там были диваны, стулья и зеркало, батарея и кондиционер. При этом официальный райдер пока не готов, выяснила редакция.
Песня «Матушка» была выпущена в 2022 году. Через некоторое время исполнительницей были опубликованы композиции «Родники», «Глаза» и «Я любила сокола».
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Ранее Telegram-канал Shot сообщил, что группа «Поднимаем РУКИ ВВЕРХ» экс-участника «Руки вверх!» Алексея Потехина просит за выступление в восемь раз меньше, чем его бывший напарник Сергей Жуков — 1 млн против 8 млн рублей. Как отметил канал, Потехин взял к себе в дуэт вокалиста, похожего на Жукова, и сейчас гастролирует по России и СНГ.