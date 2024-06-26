Дмитрий Орлов раскрыл подробности страшной болезни

Шесть лет назад Дмитрий Орлов серьезно заболел. Ему предстояло длительное лечение и операция. Актер не скрывает, что мог умереть после хирургического вмешательства или стать инвалидом.

© Passion.ru

Артист не раскрывает детали своей болезни и не называет диагноз. Но, по его словам, проблемы со здоровьем были серьезными.

«В результате той операции, которая мне была сделана, рассматривался вариант, что я просто не вернусь, а второе, что гораздо более ужасно, что я в 50 лет стану настоящим инвалидом», — пояснил Орлов в разговоре с Татьяной Зозулей.



Болезнь заставила артиста поменять взгляды на жизнь. Операция прошла успешно, но на восстановление потребовалось много сил и времени: на протяжении 20 дней Дмитрий страдал от сильных болей и высокой температуры. Несмотря на то, что он лечился в медучреждении высокого уровня, врачи не могли понять, откуда она берется, и как ее убрать.

Прием лекарств вызвал у артиста галлюцинации: он увидел на своей больничной койке покойного отца. Орлов разговаривал с родителем, но в какой-то момент Дмитрию показалось, что он говорит ему опасные вещи.

Артист был женат дважды. Он признался, что жалеет о разводе с Ириной Пеговой, которая родила Орлову дочь Татьяну. Супруги расстались из-за пристрастия Дмитрия к алкоголю. Второй брак актера с косметологом Натальей продлился девять лет.