Почему поющая советские песни Ротару начала поддерживать ВСУ

София Ротару с юных лет выступала на российской сцене: она исполняла комсомольские песни и была патриотично настроена к СССР. Все изменилось после начала спецоперации на Украине — артистка переехала на свою дачу под Киевом и перестала появляться в стране, где несколько десятилетий зарабатывала большие гонорары. Экс-гитарист Аллы Пугачевой Александр Левшин заметил, что певица начала меняться после смерти мужа.

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Как пояснил заслуженный артист России, Ротару раньше Пугачевой начала исполнять комсомольские песни. Знаменитость была очень патриотично настроена к СССР, но ее мнение резко изменилось в один момент.

«Пусть она в себе разберется. Мне кажется, она изменилась после смерти мужа. Времена меняются, и каждый выбирает свою дорогу», — сказал он в разговоре с NEWS.ru.



Певица была один раз в браке. Ее первой и последней любовью стал музыкант, народный артист Украинской ССР Анатолий Евдокименко, который умер в 2002 году от инсульта. От него у артистки есть сын Руслан — музыкальный продюсер и предприниматель.

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Ранее лидер группы «7Б» Иван Демьян объяснил, что отношение Ротару к России изменилось после того, как у нее забрали замок в Крыму. Подробнее читайте здесь.