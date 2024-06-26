«Желудок остается в виде трубки»: врачи рассказали о бариатрической операции, которую могла сделать Алла Пугачева

Ожирение — одна из самых главных проблем современного человечества. С ним можно бороться по-разному — диетой, физической нагрузкой, изменением пищевого поведения — но часто случается так, что ничего из вышеперечисленного не помогает. Тогда решением может стать бариатрическая операция, или операция по уменьшению желудка. На такую могла решиться певица Алла Пугачева. Что это за манипуляция, какие нюансы следует знать перед ее проведением и так ли просто сбросить вес, лишь «ушив» желудок, сайту «Страсти» рассказали практикующий врач-хирург клиники «Столица» Руслан Наталинов и бариатрический хирург, кандидат медицинских наук, руководитель центра бариатрической хирургии «СМ-Клиника» Владислав Давыдов.

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Бариатрические операции (бариатрии) направлены прежде всего на улучшение качества жизни пациента. Эстетическая составляющая, конечно, тоже имеет значение, однако на первый план выходит борьба с такими спутниками ожирения, как диабет 2 типа, гипертония, заболевания опорно-двигательного аппарата, и прочими заболеваниями, серьезно влияющими на состояние здоровья человека.

На сегодняшний день есть несколько основных видов операций по уменьшению желудка:

• продольная резекция желудка — часть органа удаляется, благодаря чему он становится довольно узким. Как итог — количество потребляемой человеком пищи значительно уменьшается, так как физически невозможно есть много;

• различные виды шунтируюших операций (желудочное, билиопанкреатическое и их модификации) — желудок делится на две части, меньшая из которых хирургическим путем соединяется с тонким кишечником;

Какую операцию выбрать, решается в индивидуальном порядке.

Практикующий врач-хирург клиники «Столица» Руслан Наталинов, имеющий стаж успешной работы 13 лет, поделился с нами информацией об эффективности разных видов операций. Результаты таких вмешательств мы можем видеть буквально каждый день: на обложках журналах, в эфире телеканалов. Многие звезды победили коварную болезнь — ожирение, именно с помощью такой операции.

«Бариатрические операции действительно эффективны. Благодаря им люди стремительно и стойко снижают вес. Знаю, что очень много известных людей сделали себе резекцию желудка. Не осталась в стороне и знаменитая Примадонна. Какой вид операции сделала себе Алла Борисовна, мы можем только предполагать. Мы знаем, что самая частая операция — это рукавная резекция. В процессе операции вдоль желудка накладывают аппаратные швы, удаляется большая часть органа. Желудок остаётся в виде трубки. Таким образом уменьшается объем желудка и при правильном пищевом поведении и образе жизни люди худеют. Скорее всего, именно такая операция помогла Примадонне бороться с лишним весом».



«После этой операции реабилитация происходит быстро. Пациент уже с первых суток восстанавливается. Госпитализация занимает, как правило, несколько дней. Такая операция не способствует развитию никаких заболеваний.

А в случае с другим видом бариатрической операции — гастрошунтированием, восстановление проходит сложнее. При таком вмешательстве нарушается всасывание некоторых витаминов и микроэлементов. Их недостаток вызывает различные заболевания, в том числе и сердечные. Поэтому важно постоянно наблюдаться у диетолога, чтоб не пропустить недостаток», — рассказал хирург.

Сложность операции

«Такие вмешательства, как бариатрические операции, являются сложными, так как у людей с большим и очень большим весом достаточно непросто манипулировать брюшной полостью из-за избыточного количества жира. Также практически всегда у подобных пациентов увеличены в размерах печень и селезенка. Они мешают выполнению операции, и, кроме того, легко ранимы. Поэтому при бариатрии можно получить кровотечение из этих органов».



Еще один момент — если у пациента прежде были какие-либо операции на брюшной полости, то там могут быть спайки, которые также усложняют ситуацию.

Бариатрический хирург Владислав Давыдов отмечает, что вместе с тем бариатрия считается достаточно безопасной манипуляцией. «Я занимаюсь бариатрической хирургией более 10 лет (общий стаж работы 23 года), и за это время было выполнено порядка 2300 вмешательств, из которых примерно 1200 операций — это именно продольная резекция желудка. При этом процент летальных исходов составляет всего 0,4% от общего количества прооперированных пациентов. Что же касается осложнений, то по этому пункту бариатрические операции сравнимы с любыми другими плановыми операциями», — поделился опытом хирург.

Осложнения

Каждый грамотный хирург заинтересован в максимально полном обследовании пациента на дооперационном этапе. Это необходимо для выявления возможных сложностей и противопоказаний для операции. Если противопоказания есть, то операция, естественно, не выполняется или проводится после их устранения.

«Сами осложнения (наиболее распространенное из них — тромбоэмболия легочной артерии, или ТЭЛА) могут происходить из-за неподдающихся учёту причин. Медицина — неточная наука, и даже при полном обследовании пациента какой-то фактор может сработать против нас».



Есть еще один тонкий момент. Успех бариатрической операции зависит не только от опыта, профессионализма хирурга, но и от самого пациента, от того, соблюдает ли он данные ему рекомендации в послеоперационный период. В игру под названием «Ваше здоровье» всегда играют двое.

Анализы

Перед операцией проводится подробный чек-ап для выявления противопоказаний и рисков осложнений.

«Для себя я вывел «золотой стандарт» предоперационного обследования, которое должно быть довольно подробным. Так, своих пациентов я прошу сдать анализы крови (общий анализ, биохимический, гормоны щитовидной железы, группа крови, резус-фактор, гепатиты, ВИЧ, сифилис, показатели свертываемости крови), анализы мочи. Делается кардиограмма, ЭХО-КГ сердца, УЗИ брюшной полости, щитовидной железы и вен нижних конечностей, а также для женщин — УЗИ малого таза.

Выполняется гастроскопия, рентген легких, оценивается функция внешнего дыхания; пациента смотрят терапевт, при необходимости — кардиолог, эндокринолог. Также свое заключение о готовности пациента к операции дает врач-анестезиолог. Если есть дополнительные вопросы, то собирается консилиум.

Но, повторюсь, даже при таком подробном чек-апе могут возникнуть некоторые серьезные моменты, которые способны оказать влияние на ход операции. Благо, что это всё же не закономерность, а редкое исключение. Всегда принимаются все меры для профилактики осложнений», — рассказал бариатрический хирург Давыдов.

Рекомендации пациентам

«После бариатрической операции крайне важно соблюдать рекомендации лечащего врача. Так, больше всего мы опасаемся образования тромбов, которые впоследствии могут оторваться и заблокировать сосуды легких. Это грозное осложнение, после которого не всегда удается спасти человека. Поэтому в обязательном порядке на месяц назначаются препараты, уменьшающие свертываемость крови. И пациенты на протяжении всех 30 дней должны делать инъекции низкомолекулярных гепаринов, например, того же «Клексана». Очень важно соблюдать рекомендации по питанию. Нельзя перегружать желудок, перегружать швы. Об этом многократно проговаривается на протяжении периода госпитализации и при выписке — шов на желудке должен окрепнуть. Поэтому при приеме пищи нужно тщательно ее пережевывать, не спешить, иначе можно объесться и дать дополнительную нагрузку».



Эффективность метода

Операции по уменьшению желудка обязательно помогут в борьбе с ожирением, однако чтобы сбросить лишний вес, необходимо заниматься самостоятельной работой. Прооперированный человек получает привилегию в виде способности не есть много, однако только лишь за ним одним остается выбор того, что есть, как есть, заниматься ли спортом, быть ли дисциплинированным. И здесь хорошо привести знакомую всем поговорку, но в несколько измененном виде: «На хирурга надейся, а сам не плошай».

Вывод

Ожирение — коварная болезнь, победить которую без труда пациента невозможно. Врач поможет, врач «наставит», но волевое решение — взять себя в руки и следить за своим пищевым поведением остается за пациентом. Нередки случаи, когда прооперированного человека «срывает», и тогда каким бы ни был опытным хирург, как бы успешно не прошла операция, эффект от нее будет неудовлетворительным.

Напомним, в 2018 году диетолог сообщила в эфире НТВ, что Пугачева сделала резекцию. Это позволило певице сбросить лишний вес. Бесформенные балахоны в ее гардеробе сменили обтягивающие фасоны одежды.