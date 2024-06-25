Валерий Сюткин рассказал о своей пенсии

На мероприятии, приуроченном к присвоению звания заслуженного артиста России музыканту Дмитрию Четвергову, советский и российский певец и музыкант Валерий Сюткин рассказал NEWS.ru, какую пользу ему приносит звание заслуженного артиста России. Музыкант подчеркнул, что он человек возрастной, и находится на пенсии уже шесть лет.

Оно дает значительную, ощутимую прибавку к пенсии. За звание доплачивают больше, чем сама выплата. Размер пенсии — секрет, но у меня она достойная, — поделился Сюткин.



Российский музыкант Дмитрий Четвергов ранее заявил, что присвоенное ему звание Заслуженного артиста России, как проживающему по прописке в Москве, позволит получать дополнительную прибавку к пенсии. Он поблагодарил за такую возможность мэра столицы Сергея Собянина.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что музыкант Сергей Шнуров задолжал налоговой более 4,5 млн рублей. По его данным, у музыканта осталось только одно зарегистрированное ИП, где указан его основной вид деятельности — исполнительское искусство, хотя до этого он был учредителем шести ООО. При этом отмечалось, что для артиста эта сумма является незначительной и эквивалентна шести минутам и трем секундам выступления.