Экс-гитарист Пугачевой: Орбакайте оказалась заложницей поступка Галкина

Певица Кристина Орбакайте оказалась заложницей поступка Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), заявил NEWS.ru экс-гитарист Аллы Пугачевой заслуженный артист России Александр Левшин. Он подчеркнул, что на звезду обрушилась критика, а она не говорила никогда лишних слов.

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У нее муж, они живут в Майами уже лет 20, наверно, если не больше, не то чтобы она во время операции военной уехала. <...> Она приезжает всю жизнь и верно и подданно поет на русском языке, она никогда не говорила о политике, она вообще не политик. <...> Вообще Кристина хорошая женщина, — сказал Левшин.



Ранее певица Кристина Орбакайте записала в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео, где заявила, что у нее «все зашибись». Исполнительница отметила, что у нее много творческих планов, а все новости о ее «провалах» не соответствуют действительности. Таким образом Орбакайте отреагировала на слухи о неудачном концерте в Монако.

До этого первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов заявил, что новую композицию певицы Аллы Пугачевой "Не высовывайся, дочка" стоит проверить с точки зрения закона. По его словам, в любых текстах есть пределы допустимого, которые прописаны законодательно, независимо от того, искусство это или журналистика.