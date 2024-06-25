Ксению Собчак высмеяли за туфли с иллюзией стопы

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак снялась в необычной обуви. Снимками она поделилась в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Ксения Собчак позировала в черном костюме с жакетом и широкими брюками. Образ дополнили черные туфли на каблуках с иллюзией стопы от бренда Schiaparelli. Их стоимость составляет €3,3 тысячи (около 312 тысяч рублей). Однако поклонники не оценили образ журналистки и высмеяли ее в комментариях.

«Кто узнал обувь, которую придумал Гена Букин?», «Что за ужас на ногах?», «Очень странная обувь. Как у статуи», «Вы стали мумией?» — написали поклонники в соцсетях.



В мае Ксения Собчак показала брошь-огурчик за 260 тысяч рублей. В Каннах журналистка показала необычную деталь своего образа — брошь-огурчик от российского бренда Letters and stones. Стоимость изделия на официальном сайте составляет 260 тысяч рублей. Ксения Собчак предлагает сочетать брошь с черной блузой.

На днях Ксения Собчак показала в деталях винтажную сумку Prada с застежкой в виде головы с высунутым языком. Стоимость изделия составляет $6,3 тысячи (около 575 тысяч рублей).