Виктория Боня раскрыла, сколько миллионов тратит на экипировку в горы

Блогерша и телеведущая Виктория Боня сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что тратит около 2-3 миллионов рублей на экипировку в горы.

© Телеграм-канал «Виктория Боня»

В экипировку входят несколько шапок, каски, воротники, кепки, штаны и другая одежда.

«Вся экипировка с ноля до последней детали обходится 2-3 млн рублей. Не считая цены перелета самой экспедиции. Продолжаю собирать свои горные вещи в экспедицию. Уже почти все готово», — поделилась телеведущая.



В январе 2023 года Боня рассказала, что ей стало плохо при восхождении на гору Охос дель Саладо в Чили. Телеведущая испытывала тяжелое состояние, а также у нее болела голова.

Боня проживает в Монако вместе со своей дочерью Анджелиной от бизнесмена Алекса Смерфита. Она рассталась с предпринимателем в 2017 году, однако приняла решение остаться жить за границей ради ребенка.

В июне Виктория Боня сообщила, что хочет усыновить ребенка. Она попросила поклонников поделиться схожим опытом, если такой имеется. После этого поклонники начали отговаривать телеведущую брать малыша из детского дома.