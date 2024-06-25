Певец Егор Крид опубликовал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) фотографию с новой стрижкой в день своего рождения.

Во вторник, 25 июня, Егору Криду исполнилось 30 лет. В честь юбилея певец устроил фотосессию в костюме и с тортом. На снимках он позировал с новой стрижкой — он выпустил кудри и сделал ассиметричную прическу. На одном из них он зализал волосы назад, сделав «мокрую» укладку.

На днях певец признался во время прямой трансляции, что испытывает упаднические настроения на фоне грядущего 30-летия. Крид назвал себя одиноким типом, который всю жизнь хотел быть молодым отцом. Однако, как отметил исполнитель, он до сих пор не нашел никого на роль матери своих детей.

В 2020 Карнавал познакомилась с Егором Кридом на съемках. Она снялась в его клипе на трек «Девочка с картинки». Позже их дружеские отношения переросли в романтические. В 2021-м стало известно о расставании звезд. В том же году Крид высмеял бывшую возлюбленную в песне «Pussy Boy». В октябре Крид высмеял бывшую возлюбленную, блогершу Валю Карнавал, на одной сцене. Артист получал награду «Певец года».