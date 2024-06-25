Компания Gibson выпустила гитару в честь музыканта Джеффа Бека
Американский гитарный бренд Gibson представил гитару «YardBurst» 1959 Les Paul Custom, отдающую дань уважения легендарному гитаристу Джеффу Беку.
Модель воссоздает инструмент, на котором артист играл, когда прославился в составе группы The Yardbirds, сообщает Gibson Gazette. В дизайне учтены все детали оригинала, включая белые хамбакеры (звукосниматели) и черную защитную накладку. Также гитары были искусственно состарены.
Изготовленные вручную инструменты вышли ограниченным тиражом в 130 штук в день 80-летия Бека.
Джеффа не стало в начале прошлого года. Вскоре Пол Маккартни и Эрик Клэптон поделились песнями, записанными при участии Джеффа.