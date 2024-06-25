Компания Gibson выпустила гитару в честь музыканта Джеффа Бека

Американский гитарный бренд Gibson представил гитару «YardBurst» 1959 Les Paul Custom, отдающую дань уважения легендарному гитаристу Джеффу Беку.

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Модель воссоздает инструмент, на котором артист играл, когда прославился в составе группы The Yardbirds, сообщает Gibson Gazette. В дизайне учтены все детали оригинала, включая белые хамбакеры (звукосниматели) и черную защитную накладку. Также гитары были искусственно состарены.

Изготовленные вручную инструменты вышли ограниченным тиражом в 130 штук в день 80-летия Бека.

Джеффа не стало в начале прошлого года. Вскоре Пол Маккартни и Эрик Клэптон поделились песнями, записанными при участии Джеффа.