Продюсер оценил возможность тура по России арестованного певца Шарлота

Продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко оценил возможность тура по России арестованного певца Эдуарда Шарлота. Lenta.ru

«На мой взгляд, анонс тура — это определенный пиар-ход, потому что он уже не знает, как привлечь к себе внимание. Какой гастрольный тур может быть у певца с такой антироссийской позицией, с судимостью? Если концерты состоятся, это будет нонсенс. Тем более что и певцом его сложно назвать. Это не какой-то артист, заигрывающий с властью определенного направления. Он блогер, который изъявил свою позицию, наплевал на российское гражданство и теперь пытается сделать тур», — высказался Рудченко. News.ru

Ранее Шарлот, который является фигурантом пяти уголовных дел, анонсировал тур по стране. Он планирует выступить в Самаре, Тольятти, Саратове, Волгограде, Астрахани, Нижнем Новгороде и Казани. Ura.Ru