Depeche Mode, Green Day, Принс и другие получат звезду на «Аллее славы»

Более 30 новых звезд появятся на «Аллее славы» в Голливуде в 2025 году. Лауреаты разделены на шесть категорий: «кино», «телевидение», «театр/живое исполнение», «радио», «звукозапись» и «спортивные развлечения».

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Среди музыкантов чести удостоились Fantasia, Depeche Mode, Los Bukis, The B-52s, Green Day, The Isley Brothers, Баста Раймс, Джордж Стрейт, Кит Урбан, WAR и Принс, передает Variety. Из кинозвезд звезду получат, например, актеры Джессика Честейн, Колин Фаррелл и Джейн Фонда, а также режиссер Джон Карпентер, который, кстати, нередко пишет саундтреки сам для своих фильмов.

У звезд будет два года, чтобы определиться с датой церемонии.

В марте на «Алле славы» наградили рэпера и продюсера Dr. Dre.