Кушанашвили проверили на рак

У журналиста и шоумена Отара Кушанашвили взяли биопсию, чтобы проверить на наличие рака. Об этом сообщает «СтарХит» со ссылкой на осведомленный источник.

Результаты биопсии будут известны к концу недели.

«В зависимости от того, какая она, его будут оперировать в другом медицинском учреждении. Если это все-таки рак, тогда на Каширку переведут», — рассказал источник.



На данный момент Кушанашвили находится в реанимации. По словам источника, журналиста отключали от аппарата ИВЛ, однако ему стало плохо. Его пришлось снова подключить.

20 июня Кушанашвили госпитализировали в подмосковном Красногорске. Отмечалось, что Кушанашвили начал жаловаться на сильные боли в области сердца и живота несколько дней назад. Тогда ему поставили предварительный диагноз — цирроз печени. Выяснилось, что необходима срочная операция.

21 июня сестра Кушанашвили рассказала, что хирурги обнаружили у шоумена опухоль в брюшной области во время операции.

25 июня стало известно, что Кушанашвили не может говорить после операции.