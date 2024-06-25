Ким Гордон из Sonic Youth выпустила новый сингл

Экс-басистка и вокалистка американской рок-группы Sonic Youth Ким Гордон представила новый сольный трек ECRP.

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Композиция с тяжелым, отрывистым риффом и spoken word от Гордон звучит несколько «болезненно» и тревожно. ECRP дополнена клипом, в котором сменяют друг друга небрежно снятые кадры улиц Нью-Йорка. Режиссером и монтажером видео выступила дочь Ким и ее бывшего мужа, коллеги по Sonic Youth — Коко.

В марте исполнительница представила свой второй альбом The Collective, где поэкспериментировала с трэпом и индастриалом.