Газманов высказался о завершении карьеры из-за политической деятельности

Певец Родион Газманов сообщил, что не планирует завершать творческую карьеру из-за политической деятельности. Газета.Ru

«Творческую деятельность, конечно же, не прекращаю. Несмотря на огромное количество общественных мероприятий, и время, и вдохновение для новых песен есть. Более того, сил хватает на запись нового альбома. Думаю, что он увидит свет в позднем сентябре», — рассказал музыкант. News.ru

Ранее он сообщил, что подал документы в окружную избирательную комиссию по выборам депутатов Мосгордумы восьмого созыва по одномандатному избирательному округу. Lenta.ru