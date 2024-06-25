Российская исполнительница Алсу из-за проблем со своим концертным агентством потеряла почти три миллиона рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

Ранее Федеральная налоговая служба начала проверку концертного агентства ООО «Эксклюзив Арт», принадлежащего певице. Его счета были заблокированы из-за налоговой задолженности. СМИ со ссылкой на источники отмечали, что компания демонстрирует нулевую активность, несмотря на то, что сама Алсу давала концерты.

По информации Telegram-канала «Звездач», финансовая отчетность показывает, что прибыль концертного агентства ООО «Эксклюзив Арт» ушла в минус на 2,7 миллиона рублей.

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Напомним, что мировой судебный участок Пресненского района Москвы ранее зарегистрировал дело о расторжении брака между певицей Алсу и ее мужем Яном Абрамовым. У пары трое детей. В собственности у супругов апартаменты на Никитском бульваре в Москве, четырехэтажный дом на Рублевке, квартира в Лондоне. А также они владели особняком в Крыму, который отец Алсу подарил внукам.