Божена Рынска пришла в бешенство из-за поведения маленькой дочери

Журналистка Божена Рынска, переехавшая в Латвию, заявила, что она в бешенстве из-за поведения маленькой дочери, которая испачкала напитком «новый брендовый свитер». Ее заявление привел Telegram-канал «НеМалахов».

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Рынска рассказала, что не собирается больше покупать новую одежду дочери, даже относительно бюджетных марок, и будет одевать ее в «чужую, грязную и застиранную». Причиной недовольства журналистки стало то, что девочка испачкалась, когда, ожидая посадки, пила смузи.

«Сначала она вытерла рот белым воротником. Несмотря на салфетки, лежащие перед ней. А потом вытащила трубочку из смузи и стала выдувать из нее сок на стол, попала на новый брендовый свитер и устроила болото на полу», - заявила Рынска.



В итоге, по ее словам, новая вещь оказалась испорчена, это заставило журналистку придти к выводу, что детей надо наряжать только для красивых фото в соцсетях, а затем переодевать в «рубище и свинище», пока «свиненок не станет человеком».

Ради наследства? Зачем Рынске ребенок от покойного мужа

Девочка родилась в марте 2020 года. Рынска рассказывала, что она обратилась к услугам суррогатной матери. По ее словам, они с мужем, сооснователем НТВ Игорем Малашенко мечтали о ребенке несколько лет, прошли через несколько гормональных терапий. Однако на свет ребенок появился уже после смерти своего отца.

Напомним, что 64-летний медиаменеджер покончил с собой в шикарном особняке в испанском городе Сан-Роке. Недвижимость была оформлена на местную компанию, однако незадолго до смерти ей стала управлять бывшая жена Малашенко и мать его троих детей Елена Пивоварова. Рынска судится с бывшей семьей супруга за его недвижимость.