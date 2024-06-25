Наталья Штурм обвинила Решетову в разрушении семьи

Певица Наталья Штурм обвинила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) модель и блогершу Анастасию Решетову в разрушении семьи коллеги Алсу.

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По словам Штурм, она знает, что Решетова разбила семью Алсу, и осуждает ее за это. Как заявила исполнительница, ее «триггерит показное злорадство» модели. Она назвала поведение блогерши «омерзительным».

«Рано торжествует разлучница, на ней еще никто не женился», — отметила артистка.



27 мая 2024 года стало известно, что Алсу подала заявление на развод с мужем. 28 мая сообщалось, что причиной расставания певицы с бизнесменом могли стать измены мужа.

24 июня Алсу намекнула, что подозрения о романе ее бывшего мужа, предпринимателя Яна Абрамова, с моделью Анастасией Решетовой правдивы. Она оставила комментарий с подписью: «Врет» — под новостью с фразой Решетовой о том, что она «не стала бы смотреть на женатого».

19 июня Решетова сообщила, что состоит в отношениях уже на протяжении трех лет. Она заявила, что «желтая пресса задолбала» сочинять истории про ее жизнь.