Сына звезды шоу «Дом-2» Александры Черно экстренно госпитализировали

Звезду реалити-шоу «Дом-2» Александру Черно вместе с четырехлетним сыном ночью, 25 июня, экстренно госпитализировали из-за приступа эпилепсии у ребенка. Об этом девушка рассказала «СтарХиту».

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Инцидент произошел в день рождения Черно, по ее словам, в этот день она загадала самое важно: чтобы ее сын был здоров. Ее сын Стефан находится в отделении реанимации, его доставили с эпилептическим приступом и пеной изо рта. Утром мальчику стало значительнее лучше, однако, по словам Черно, говорить о выписке еще рано.

Бывший муж звезды Иосиф Оганесян в нынешней ситуации не может совладать с эмоциями и потому срывается на врачей.

— В такие моменты у меня срабатывают триггеры, как в сложных историях, когда не тебя успокаивают, а ты. Как хорошо, что мы разошлись, — цитирует слова Черно «СтарХит».



Певице и телеведущей Анне Седоковой провели экстренную операцию, после которой знаменитость ожидает длительное восстановление. Исполнительница готовилась к премии МУЗ-ТВ 14 июня, однако планы пришлось отложить. Седокова рассказала, что начала испытывать недомогание и вызвала врачей. Они госпитализировали певицу.