Татьяна Васильева рассказала об отношении к Пугачевой

Народная артистка России Татьяна Васильева раскрыла свое отношение к эстрадной певице Алле Пугачевой. Свою позицию она высказала в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Васильева призналась, что любила Пугачеву.

«Не будет такой другой очень долго. Она грандиозная актриса и певица», — заявила она. Однако актриса отметила, что сейчас у нее нет желания переслушивать песни исполнительницы.



Артистка заявила, что Пугачева «наплевала на страну» и заслуживает забвения. Аналогично она отозвалась и о журналисте Владимире Познере.

«Они наплевали на страну. Со всеми своими возможностями, талантами, умом. Когда их все знали, любили», — заключила она.



Ранее Васильева назвала главную ошибку участников «голой вечеринки».