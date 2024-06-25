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Татьяна Васильева раскрыла свое отношение к Пугачевой

Народная артистка России Татьяна Васильева раскрыла свое отношение к эстрадной певице Алле Пугачевой. Свою позицию она высказала в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Татьяна Васильева рассказала об отношении к Пугачевой
© РИА Новости

Васильева призналась, что любила Пугачеву.

«Не будет такой другой очень долго. Она грандиозная актриса и певица», — заявила она. Однако актриса отметила, что сейчас у нее нет желания переслушивать песни исполнительницы.

Артистка заявила, что Пугачева «наплевала на страну» и заслуживает забвения. Аналогично она отозвалась и о журналисте Владимире Познере.

«Они наплевали на страну. Со всеми своими возможностями, талантами, умом. Когда их все знали, любили», — заключила она.

Ранее Васильева назвала главную ошибку участников «голой вечеринки».

Шоу-бизнес
Владимир Познер
Алла Пугачева
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