Пугачева больше не может выходить за пределы дома на Кипре

В 2022 году Алла Пугачева с супругом и детьми переехала из России в Израиль. Но после политических волнений в стране семья перебралась на Кипр. На данный момент Примадонна находится на острове в апартаментах, которые ее муж приобрел несколько лет назад. Однако певица практически не выходит на улицу из-за сильной жары.

Источник Kp.ru рассказал, что артистка находится на Кипре с семьей брата Максима Галкина* (признан иноагентом на территории РФ). Но пожилой исполнительнице хита «Арлекино» там не слишком комфортно.

«Чувствует она себя неважно. На Кипре стоит страшная жара, поэтому она почти не выходит из дома. Сидит под кондиционерами в своем „гнезде“», — пояснил инсайдер.



Сильную жару ей тяжело переносить из-за проблем с сердцем и сосудами. Поэтому в ближайшее время звезда планирует отправиться в Юрмалу.

Повторное бегство Пугачевой из России возмутило поклонников

В начале июня температура воздуха на Кипре достигла рекордных 42 градусов, и здоровье Примадонны резко пошатнулось. На фоне влажности и жары у нее стали отекать ноги, и ей стало тяжело ходить.

Ранее продюсер Сергей Дворцов эксклюзивной беседе с сайтом «Страсти» заявил, что Пугачева соглашалась на выступления за 20 млн рублей, а Ротару — за 10.

*(признан иноагентом на территории РФ)