Объявившего о туре по России певца Шарлота не выпускали из СИЗО

Певец Эдуард Шарлот, в соцсетях которого ранее появился анонс тура по России, остается под стражей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Валерия Шарлота, отца музыканта.

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Сообщение о концертах Шарлота в Самаре, Тольятти, Саратове, Волгограде, Астрахани, Нижнем Новгороде и Казани появилось на верифицированной странице певца в одной из соцсетей. В посте отмечалось, что тур продлится с 1 по 12 июля. Однако отец певца сообщил РИА Новости, что меру пресечения его сыну не меняли.

«К сожалению, сам ничего не знаю и не понимаю», - заявил Валерий Шарлот.



В конце 2023 года Шарлот стал фигурантом уголовных дел о реабилитации нацизма и публичных действиях, оскорбивших чувства верующих. Шарлот признал вину, подчеркнув, что действовал неумышленно. Позже против него возбудили уголовные дела о повреждении документов и о возбуждении ненависти либо вражды. Обвинения связаны с видео, которые он опубликовал в соцсетях.