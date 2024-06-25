Самбурская намекнула, что Решетова встречается с женатыми мужчинами

Актриса Настасья Самбурская намекнула в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что модель Анастасия Решетова встречается с женатыми мужчинами.

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Один из подписчиков Настасьи Самбурской попросил актрису прокомментировать слухи о том, что у нее были романы с женатыми мужчинами. Звезда сериала «Универ» опровергла информацию. При этом она намекнула, что модель Анастасия Решетова увела мужа певицы Алсу.

«Вы меня с какой-то другой Настей перепутали! Не выдумывайте», — заявила Самбурская.



19 июня Анастасия Решетова написала в личном блоге, что состоит в отношениях три года. Модель заявила, что «желтая пресса задолбала» сочинять истории про ее жизнь. Бывшая девушка рэпера Тимати, вероятно, намекнула на слухи о ее романе с бывшим мужем Алсу. Они появились сразу после новостей о разводе исполнительницы с Яном Абрамовым. Тогда Telegram-канал «НеМалахов» писал, что модель якобы уже планирует свадьбу с экс-возлюбленным артистки.

Решетова уверила, что не стала бы даже смотреть на женатого. По ее словам, привлекательность таких мужчин сразу падает для нее. Однако накануне Алсу заявила, что модель врет.