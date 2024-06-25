Экс-звезда «Вечернего Урганта» хочет получить гражданство Румынии

Покинувший Россию комик и экс-звезда шоу «Вечерний Ургант» Дмитрий Романов заявил, что подал документы на получение гражданства Румынии. Об этом юморист рассказал на своем стриме, опубликованном на YouTube.

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«Я решил, что все гражданства, которые можно получить, я хочу получить, чтобы быть максимально гражданином мира», — пояснил он.



По словам Романова, заявку рассмотрят в течение пары лет. Стендап-комик добавил, что пока получает гражданства только тех стран, с которыми каким-либо образом связан. Недавно Романов сделал ДНК-тест, благодаря которому узнал, что является румыном на 17%, его прадед был оттуда.

В 2018-м Романов покинул ТНТ и перестал участвовать в юмористических проектах канала. С 2019 по 2022 год комик вел рубрику «Светский исход» в шоу «Вечерний Ургант».

В июле 2023 года юморист сообщил о получении израильского гражданства. В 2022-м Романов уехал из России в Турцию, а затем — в Польшу.

В феврале нынешнего года Романов заявил, что заканчивает карьеру в стендапе ради наставничества. Он объяснил свое решение тем, что в инфобизнесе может давать людям реальную пользу.