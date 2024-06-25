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Поплавская отреагировала на санкции ЕС против российских артистов

Актриса Яна Поплавская отреагировала на санкции Европейского союза (ЕС) против российских артистов. Ее слова приводит «Царьград»

Поплавская отреагировала на санкции ЕС против российских артистов
© РИА Новости

Звезда фильма «Про Красную Шапочку» заявила, что никто в России не боится ограничений со стороны ЕС.

«Поэтому все эти списки, в которые вносят того или иного артиста… Да перестаньте. Надо пойти и одно место подтереть в туалете», — заключила она.

Поплавская отметила, что попавшим в ограничительные списки звездам нужно просто «работать дальше».

«Этих нот накопилось столько, что хватит на седьмую симфонию Шостаковича», — прокомментировала артистка количество санкций против России.

Ранее ЕС ввел персональные санкции против певцов SHAMAN и Полины Гагариной, а также актера Ивана Охлобыстина. В Брюсселе заявили, что Гагарина выступала на мероприятиях, посвященных присоединению новых регионов к России, а также увеличила свои доходы «благодаря частому участию в спонсируемых государством пропагандистских мероприятиях».

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Иван Охлобыстин
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