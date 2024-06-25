ФНС России заблокировала cчета рэпера Soda Luv

Федеральная налоговая служба заблокировала счета рэпера Владислава Терентюка, известного как Soda Luv, из-за долга в 129 тысяч рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

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По данным канала, в ФНС несколько месяцев предупреждали музыканта о задолженности его компании, которая занимается звукозаписью и изданием музыки.

Однако реакции не последовало и ведомство «отправило бумаги в банк с требованием приостановить все операции Luv’a», отмечает Mash.

Сам Владислав Терентюк находится в Москве и пока не комментирует ситуацию.

Ранее ФНС заблокировала счета блогера Майкла Наки* (включен Минюстом в реестр иноагентов) из-за долга по налогам почти в 98 тысяч рублей. Также суд оштрафовал блогера на 30 тысяч рублей за то, что он не маркирует себя как иноагента и не указывает это в своих публикациях.