Анонсирован первый и последний посмертный альбом певицы SOPHIE

Посмертная одноименная пластинка покойной гиперпоп-артистки SOPHIE выйдет 27 сентября на лейблах Transgressive и Future Classic. Продюсерами ее выступили сама исполнительница и ее брат Бенни Лонг.

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Уже увидел свет первый сингл из лонгплея — Reason Why, записанный совместно с немецкой звездой Ким Петрас и американским R&B-дуэтом BC Kingdom. Работа сочетает в себе гиперпоп, электронику и R&B.

SOPHIE не стало в возрасте 34 лет в 2021 году в результате несчастного случая. На счету певицы один полноформатник Oil of Every Pearl’s Un-Insides (2018).

В недавнем альбоме электропоп-артистки Charli XCX «BRAT» есть композиция So I, посвященная погибшей исполнительнице.