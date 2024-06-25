Пост-метал-группа Alcest выпустила новый альбом

Французская пост-метал группа Alcest выпустила седьмой лонгплей, получивший название Les Chants de l'Aurore («Песни Рассвета»). Светлая и полная оптимизма пластинка совсем не похожа на то, за что коллектив полюбили в начале карьеры — но это даже прекрасно.

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Лет двадцать назад именно Стефан По, он же Neige, задумался, что получится, если совместить шугейз и самый жуткий из всех металов — блэк-метал. Получился блэкгейз — очень тягостный, пессимистичный и всепоглощающий жанр, способный любого погрузить в беспросветные дебри сознания. Слушая новую пластинку, вы об этом, скорее всего, не вспомните.

Как и многие группы, Alcest прошли долгий путь от классного, тяжелого, но беспорядочного звука к чему-то, что звучит значительно легче и светлее. Теперь дискография коллектива похожа на путь к свету — и это, конечно, великолепно. Гораздо лучше, чем те музыканты, что готовы всю карьеру выпускать однотипно депрессивную музыку.

Духовный путь — естественно, не единственный, которым Alcest прошли за эти годы. Их музыкальное развитие тоже хорошо заметно в грамотном сочетании элементов различных жанров — от уже упомянутого блэк-метала до спокойного, почти медитативного пост-рока и эмбиента. Особенно любопытно ангельский вокал По звучит на фоне беспощадных бласт-битов: таких контрастов современному металу очень не хватает.

Приятно и то, что от экстремального вокала Neige не отказался — решение положительно сказалось на разнообразии пластинки. За 20 лет на сцене группа научилась грамотно подводить к громким моментам, поэтому песни слушаются очень легко и плавно, а 43 минуты заявленного хронометража пролетают как одно мгновение.

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