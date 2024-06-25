Полицейского, который арестовал Тимберлейка, засняли во время отдыха на катере

Полицейский Майкл Аркинсон, который арестовал певца Джастина Тимберлейка за вождение в нетрезвом виде, был замечен во время отдыха 23 июня. Фотографии опубликованы на сайте TMZ.

Папарацци подловили Майкла Аркинсона в Хэмптоне. По информации журналистов, офицер полиции Саг-Харбора проводил время со своими друзьями. Сотрудник правоохранительных органов сидел несколько часов в ресторане, а позже его засняли с голым торсом на катере.

На прошлой неделе Джастин Тимберлейк оказался в центре скандала. 18 июня певец отдыхал с друзьями в баре American Hotel в Саг-Харборе. Поп-исполнитель не стал вызывать такси, вместо этого он решил уехать домой на своем BMW. Когда полиция остановила артиста, он отказался сдать тест на наличие алкоголя в крови. Джастина Тимберлейка арестовали и отвезли в участок. Сотрудники правоохранительных органов утверждали, что певец был в состоянии алкогольного опьянения, у него была замедленная речь и «стеклянные» «налитые кровью» глаза.

22 июня Джастин Тимберлейк впервые прокомментировал арест после вождения в нетрезвом виде.