Сын Газманова решил стать депутатом Мосгордумы

Певец Родион Газманов выдвинул свою кандидатуру в Мосгордуму от «Единой России». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные, опубликованные на сайте Мосгоризбиркома.

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Газманов идет на выборы от 39 избирательного округа. О том, что он планирует баллотироваться в Московскую городскую думу, стало известно в апреле текущего года. Артист утверждал, что у него есть большой управленческий опыт. Он заявлял, что давно работает с общественными организациями.

Вместе с певцом от «Единой России» идут Валерий Головченко, Людмила Стебенкова и Александр Козлов. От партии «Яблоко» на выборах принимают участие Сергей Митрохин и Максим Круглов, а от КПРФ – Павел Тарасов и Любовь Никитина.

Самовыдвиженцы - члены КПРФ Виктор Максимов, а также исключенная из партии в 2020 году Елена Шувалова.