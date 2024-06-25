Журналист Отар Кушанашвили регулярно приходит в себя после операции. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot. Газета.Ru

Источник из ближайшего окружения шоумена сообщил каналу, что состояние Кушанашвили оценивается как стабильное. Однако актер пока не может готовить, поэтому объясняется взглядом или жестами. Отмечается, что шоумен находится в отдельной палате. Passion.ru

Ранее сообщалось, что телеведущего врачи отключили от аппарата ИВЛ и вывели из искусственной комы, в которой он находился после операции. Диагноз родственники не уточняют. runews24.ru