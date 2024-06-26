В окружении Отара Кушанашвили рассказали о его состоянии

Отар Кушанашвили "продолжает восстановление в плановом режиме" после операции, об этом сообщили KP.RU в окружении шоумена.

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Ранее сообщалось, что у Отара обнаружено онкологическое заболевание, а до этого говорилось о циррозе печени. Однако родственники Кушанашвили попросили не делиться медицинской тайной.

20 июня Отара госпитализировали с сильными болями и сделали операцию, после чего его супруга Ольга поделилась, что состояние Кушанашвили стабильно.

Точный диагноз Отара Кушанашвили неизвестен, но шоумен идёт на поправку.

Ранее сообщалось, что Кушанашвили не может говорить.