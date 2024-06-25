Новый клип Лободы вызвал бурю возмущения

Украинскую певицу Светлану Лободу раскритиковали за то, что она использовала в своем новом клипе цвета флага России. Комментарии появились в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). Газета.Ru

Пользователи заметили, что нежно-розовое платье Лободы на бело-синем фоне стадиона и красный гипс на руке напоминают российский триколор. Это вызвало живые обсуждения фанатов среди певицы. Россияне предполагают возможное желание артистки вернуться на российский рынок, в то время как украинцы выразили недовольство таким выбором цветовой гаммы. Ura.Ru

«Это дохлый номер. Лобода для нас уже мертвая певица, мертвый человек. Она сейчас пытается как-то вернуться назад, но у нее не выходит и не выйдет, потому что ей запретили въезд на территорию России ровно на 50 лет. Она пытается какие-то хиты сделать, но, как мне кажется, это выглядит глупо и дешево. Лобода пытается усидеть на двух стульях — России и Украины. Но мы понимаем, что на двух стульях не усидишь, всему есть предел», — прокомментировал ситуацию продюсер и шоумен Сергей Дворцов. Passion.ru