Новый клип Лободы вызвал бурю возмущения

Украинскую певицу Светлану Лободу раскритиковали за то, что она использовала в своем новом клипе цвета флага России. Комментарии появились в Instagram* (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

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Светлана Лобода опубликовала отрывок из клипа на песню «Молодая». В ролике поп-исполнительница позировала в белом платье с корсетом и розовых туфлях на каблуках, а на ее руке был гипс красного цвета. Артистка сидела на трибуне с синими сиденьями.

Интернет-пользователи раскритиковали Лободу за цветовую гамму видео. Были и те, кто обратил внимание на то, что певица поет на русском языке.

«Решила подобраться к России, очень остроумно», «Оказывается, ты без России жить не можешь», «И снова могущественный русский язык», «А почему на русском поет?», «Вы тоже заметили цвета российского флага?» — писали в комментариях.



В конце февраля 2022 года Светлана Лобода уехала из России. Вместе с дочерьми Евой и Тильдой, партнером и мамой Натальей она живет в Латвии.

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На прошлой неделе певица выступила со сломанной рукой. Светлана Лобода получила травму незадолго до европейского тура. Близкие и команда убеждали звезду отменить выступления, но артистка не согласилась.