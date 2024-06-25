Госпитализированного с ботулизмом актера Бардукова выписали из больницы

Российский актер Алексей Бардуков, госпитализированный ранее с ботулизмом, выписан из больницы. Об этом со ссылкой на его близкого родственника сообщает Telegram-канал SHOT.

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Ранее в нескольких регионах России произошла вспышка ботулизма. В Москве, Нижнем Новгороде и Казани сотни человек отравились готовой едой, которую заказывали в сервисах доставки. По данным Роспотребнадзора, виновником массового отравления стал «Салат Лобио».

Бардуков также почувствовал недомогание после того, как съел готовую еду. Он был доставлен в больницу и врачи оценили его состояние как средней степени тяжести.

Близкий родственник Алексея Бардукова сообщил, что с помощью медиков актер избавился от всех симптомов ботулизма и сейчас чувствует себя хорошо. В ближайшее время он вернется к работе.

39-летний Бардуков является актером театра, кино и дубляжа. Зрителю он наиболее известен по ролям в сериалах «Диверсант» и «Перевал Дятлова», а также боевике «Мираж». Артист играет также в театре «Сатирикон».