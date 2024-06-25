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«Счастья сильно не хватает»: Егору Криду — 30

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Егор Крид во время онлайн-концерта в рамках проекта «Шоу ON!» на Okko, 2020 год
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Егор Крид во время онлайн-концерта в рамках проекта «Шоу ON!» на Okko, 2020 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Егор Крид на юбилейном шоу «Русское Радио. 20 лет. Легендарные хиты Золотого Граммофона» в Москве, 2015 год
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Егор Крид на юбилейном шоу «Русское Радио. 20 лет. Легендарные хиты Золотого Граммофона» в Москве, 2015 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Егор Крид во время выступления, 2016 год
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Егор Крид во время выступления, 2016 год 
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Иосиф Пригожин и Егор Крид в ресторане Sixty, 2016 год
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Иосиф Пригожин и Егор Крид в ресторане Sixty, 2016 год 
© Anatoly Lomokhov/Global Look Press

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Егор Крид перед началом XV юбилейной национальной телевизионной премии в области популярной музыки «МУЗ-ТВ 2017» в СК «Олимпийский» в Москве
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Егор Крид перед началом XV юбилейной национальной телевизионной премии в области популярной музыки «МУЗ-ТВ 2017» в СК «Олимпийский» в Москве 
© Евгения Новоженина/РИА Новости
Егор Крид выступает на XIV ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки «МУЗ-ТВ 2016»
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Егор Крид выступает на XIV ежегодной национальной телевизионной премии в области популярной музыки «МУЗ-ТВ 2016» 
© Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Егор Крид на съемках программы «Новогодняя ночь на Первом», 2019 год
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Егор Крид на съемках программы «Новогодняя ночь на Первом», 2019 год 
© Кирилл Каллиников/РИА Новости
Филипп Киркоров и Егор Крид на концерте «Песня года» в спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве, 2018 год
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Филипп Киркоров и Егор Крид на концерте «Песня года» в спортивном комплексе «Олимпийский» в Москве, 2018 год 
© Максим Блинов/РИА Новости
Егор Крид выступает на международном музыкальном фестивале «Жара» на Красной поляне в Сочи, 2020 год
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Егор Крид выступает на международном музыкальном фестивале «Жара» на Красной поляне в Сочи, 2020 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости

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Егор Крид во время выступления на церемонии вручения музыкальной премии «Жара Music Awards» в концертном зале «Крокус Сити Холл», 2021 год
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Егор Крид во время выступления на церемонии вручения музыкальной премии «Жара Music Awards» в концертном зале «Крокус Сити Холл», 2021 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Егор Крид во время праздничного шоу модельера Валентина Юдашкина в Государственном Кремлевском Дворце, 2016 год
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Егор Крид во время праздничного шоу модельера Валентина Юдашкина в Государственном Кремлевском Дворце, 2016 год 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Егор Крид выступает на открытии 5-го международного музыкального фестиваля «Жара» в Crocus City Hall в Москве, 2021 год
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Егор Крид выступает на открытии 5-го международного музыкального фестиваля «Жара» в Crocus City Hall в Москве, 2021 год 
© Екатерина Чеснокова/РИА Новости
Егор Крид во время выступления на вечере песен композитора Игоря Крутого в рамках конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2019» в Сочи
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Егор Крид во время выступления на вечере песен композитора Игоря Крутого в рамках конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2019» в Сочи 
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС
Егор Крид во время выступления перед началом футбольного матча на ВТБ Арене, 2022 год
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Егор Крид во время выступления перед началом футбольного матча на ВТБ Арене, 2022 год 
© Станислав Красильников/ТАСС

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Егор Крид выступает на концерте, посвященном Дню города Москвы, в парке искусств «Музеон» в Москве, 2022 год
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Егор Крид выступает на концерте, посвященном Дню города Москвы, в парке искусств «Музеон» в Москве, 2022 год 
© Светлана Шевченко/РИА Новости

Егор Крид (Егор Булаткин) отмечает 30-летний юбилей. Будущий рэп-исполнитель с детства увлекался музыкой. В 2011 году он опубликовал в соцсетях свою песню «Любовь в сети», которая быстро завирусилась. Вскоре его творчество заметил лейбл Black Star и подписал с начинающим музыкантом контракт.

В 2012 году Крид переехал из родной Пензы в Москву и начал строить карьеру певца, однако первые два года были сложными. По словам исполнителя, он получал около 30-50 тыс. руб. в месяц и с ним даже хотели разорвать контракт.

В 2014 году музыкант выпустил песню «Самая самая», которая получила широкое народное признание. После этого его начали узнавать, а Black Star решил продолжить с ним работу.

В 2019 году Егор Крид сам решил покинуть лейбл в связи с окончанием срока действия контракта. Ему удалось оставить за собой право на псевдоним и песни, после чего он продолжил выступать как независимый артист. Новый контракт Крид заключил с Warner Music.

В жизни рэп-исполнителя есть место не только музыке: он сыграл в фильме «(НЕ) идеальный мужчина», несколько раз был наставником в программе «Голос.Дети» и снимался в шоу «Холостяк».

«Я всю жизнь хотел молодым отцом быть. У меня даже претендента нет рядом на роль его матери. Есть успех большой, много людей тебя любят, стадион собираешь на 40 тысяч, а вот простого человеческого счастья сильно не хватает. Это грустно», — признавался музыкант в начале июня.

Накануне своего дня рождения в Telegram-канале он написал: «Год назад же уже было».

Шоу-бизнес
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Крид