Охлобыстин прокомментировал включение его в санкции ЕС

Российский актер Иван Охлобыстин прокомментировал включение в санкции со стороны Европейского союза, сообщает РИА Новости.

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«Всем спасибо за 14 пакет, волнующе. Будут бомбить. Скучно», — заявил режиссер.



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Евросоюз в рамках 14-го по счету пакета санкций в отношении Москвы ввел ограничения против ряда деятелей культуры, обвинив их «в участии в государственной пропаганде». Под ограничения попали певица Полина Гагарина, певец Шаман, журналист Арам Габрелянов.

Всего санкции введены в отношении 116 физических лиц и организаций. Под ограничениями также оказались российский СПГ, СПФС Банка России, новые товары и услуги.

Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать его территорию транзитом.