Барецкий анонсировал концерт Земфиры* в России

Шоумен Стас Барецкий заявил в беседе с NEWS.ru, что позвал певицу Земфиру (признана в РФ иностранным агентом) выступить на его концерте в России.

По словам Барецкого, Земфира споет вместе с Алишером Моргенштерном (признан в РФ иностранным агентом) на разогреве его концерта. Как заявил шоумен, артисты остались «совсем без денег» за рубежом, поэтому он предложил свою помощь. Он также хочет позвать на свое выступление Валерия Меладзе.

«У нее (Земфиры) сейчас просто нет денег, на Западе-то она не особо популярная. Будет выступать у меня теперь. Ранее я говорил, что еще Моргенштерна пригласил на концерт. Вот они вдвоем и будут у меня на разогреве», — поделился шоумен.



24 июня Telegram-канал «Хуже и не скажешь» опубликовал кадр с Земфирой, якобы садящейся в машину напротив городской поликлиники в центре Москвы. Отмечалось, что артистка прилетела в столицу ради лечения зубов. Ее якобы узнали посетители поликлиники и сделали несколько снимков.

В тот же день стало известно, что данная фотография с Земфирой была сделана несколько лет назад. Автором фото является корреспондент «Экспресс газеты» — он запечатлел артистку еще в 2018 году рядом с ее подъездом.