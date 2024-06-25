Алсу отреагировала на оправдания разрушившей ее брак модели

После новостей о разводе певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова в Сети появились слухи, что виновницей их разрыва стала модель Анастасия Решетова. Бывшая возлюбленная рэпера Тимати эти предположения отрицает.

Она уверяла общественность, что никогда бы не стала встречаться с женатым мужчиной. Алсу отреагировала на эти слова модели, оставив комментарий под публикацией издания «Блокнот» в социальной сети.

— Врет, — написала артистка, поставив подмигивающий смайлик.



Поклонники Алсу мгновенно сделали выводы, что Абрамов все-таки изменял ей с Решетовой.

Алсу впервые высказалась о разводе с Абрамовым

Певица Наталья Штурм назвала имя разлучницы, которая увела супруга Алсу из семьи. Но она не стала строго судить новую возлюбленную Яна Абрамова и отметила, что каждый имеет право на ошибку.

В мае стало известно, что Алсу подала на развод с Яном Абрамовым после 18 лет брака. Некоторое время она хранила молчание и только сейчас решила прокомментировать ситуацию.