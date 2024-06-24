Киркоров отказался от мирового соглашения с Успенской

Александр Добровинский, адвокат шоумена Филиппа Киркорова, от имени своего доверителя отказался от мирового соглашения с певицей Любовью Успенской в рамках иска о защите чести о достоинства, пишет ТАСС.

По данным агентства, ранее артист подал иск против Успенской на 10 млн рублей. Он посчитал, что в интервью блогеру Алене Жигаловой исполнительница опорочила его честь и достоинство.

«Я составила проект мирового соглашения, который предусматривает примирение сторон без каких-либо материальных условий. Александр Добровинский от имени своего доверителя отказался от этого соглашения», — уточнила во время заседания суда адвокат Успенской Елена Сенина.



Вместе с тем, отметили журналисты, Добровинский заявил, что они «примириться всегда готовы». Условия примирения он не назвал.

Ранее сообщалось, что Басманный суд Москвы вернул Успенской ее иск о защите чести и достоинства к Киркорову за его заявления в интервью «Муз-ТВ».