Васильева жестко осудила звезд за поездки в Донбасс ради репутации

Народная артистка России Татьяна Васильева осудила звезд за поездки в Донбасс ради исправления испорченной репутации, напомнив, что там не «стиральная машинка». Об этом она рассказала в ходе YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

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По мнению актрисы, такие действия российских звезд «неприятные и унизительные» для тех, кто находится в зоне специальной военной операции, а также живет в Донбассе.

«И они правильно на это реагируют. Они же говорят, что мы не стиральная машина, чтобы вы к нам приезжали, побыли здесь и уезжали на вечеринки. Ну ты засветился, так веди уже себя как-то достойно, не езжай туда так сказать с подарками, сядь в окоп, возьми ружье и останься там. Тогда можно поговорить», - заявила Татьяна Васильева.



Она также отметила, что многие актеры «по-настоящему ездят на месяц, на два», при этом они не афишируют свои поездки и не используют их для пиара.

Ранее певец Филипп Киркоров, оказавшийся в центре скандала после участия в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой, передал свой гонорар за телепроект «Маска» пострадавшему от украинского обстрела Белгороду и приехал в ДНР, где выступил перед раненными бойцами.