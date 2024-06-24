Приезд Земфиры* в Москву опровергли

Фото с певицей Земфирой Рамазановой* (внесена Минюстом в реестр иноагентов) в Москве оказалось фейком. Об этом сообщает портал «Страсти».

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Снимок, на котором певица садится в автомобиль в центре столицы, датирован 2018 годом. Кадр был сделан корреспондентом «Экспресс газеты». Распространивший новость Telegram-канал «Хуже и не скажешь» сообщил, что певицу сняли очевидцы, однако позднее эта информация была удалена.

Ранее источник сообщил, что Земфира вернулась в Москву для лечения. Артистку якобы видели в одной из столичных поликлиник в очереди на прием к стоматологу.

Покинувшая Россию исполнительница была внесена в реестр иностранных агентов в 2023 году. Отмечалось, что Земфира выступала с критикой в адрес специальной военной операции, поддерживала Украину и давала концерты в недружественных странах. Помимо этого, исполнительницу обвиняли в иностранном финансировании.