Моргенштерн* отреагировал на новость об уголовном деле против себя

Рэпер Алишер Моргенштерн* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в своем Telegram-канале назвал себя уголовником и бандитом после новости о возбуждении на него уголовного дела в РФ. Музыкант напомнил, что еще недавно в СМИ велись разговоры о возможности снятия с него статуса иноагента, после чего ситуация резко изменилась. Артист также пообещал, что больше не будет делать добрых дел, которыми он занимался в последние месяцы. В частности артист собирал деньги на лечение больных детей в России.

Комментируя новости, Моргенштерн назвал сегодняшнее утро ужасным и сопроводил свои посты задумчивыми эмодзи. Также артист поделился видео из частного самолета, сообщив, что летит на важные переговоры.

Ранее прокуратура Москвы потребовала возбудить уголовное дело в отношении Моргенштерна из-за уклонения от обязанностей иностранного агента. Ведомство сообщило, что в публикациях артиста в соцсетях неоднократно отсутствовала необходимая плашка. Моргенштерна за нарушение обязанностей иноагента за год дважды привлекали к административной ответственности. Однако он продолжил публиковать посты без упоминания о статусе.

До этого Моргенштерн заявил, что хотел бы вернуться в Россию, но не может этого сделать. Рэпер утверждает, что его ненавидят несколько людей из власти, которых он назвал «злыднями». Причины антипатии сама звезда не понимает до сих пор. Однако Моргенштерн уверен, что, если он приедет домой, его посадят в тюрьму. При этом певец признался, что хотел бы увидеться со своей бабушкой и посетить родную Уфу.