Васильева обрушилась с критикой на Пугачеву и Познера

Народная артистка России Татьяна Васильева высказала свое отношение к певице Алле Пугачевой и журналисту Владимиру Познеру, отметив, что они сами виноваты в том, что в России не вспомнили об их юбилеях. Об этом она заявила в интервью Вячеславу Манучарову, автору YouTube-канала «Эмпатия Манучи».

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Пугачева покинула Россию вместе со своим мужем Максимом Галкиным* (признан иностранным агентом по решению Минюста РФ) и их общими детьми Гарри и Лизой в феврале 2022 года. Юморист публично осудил специальную военную операцию. Осенью 2022 года он был включен в реестр физлиц-иноагентов. В свою очередь Пугачева обратилась к Минюсту с просьбой также включить ее в список иностранных агентов, отметив, что солидарна с мнением своего супруга касательно происходящего в России и на Украине.

После начала спецоперации на Украине из сетки вещания Первого канала исчезла и программа «Познер». Сам телеведущий Владимир Познер отказался от комментариев по этому поводу, отметив, что программа не выходит в эфир из-за переориентации канала на информационную повестку.

Вячеслав Манучаров напомнил Татьяне Васильевой, что в этом году было два юбилея, которые прошли незамеченными: 75 лет Алле Пугачевой и 90 лет Владимиру Познеру. В ответ актриса заметила, что в этом виноваты сами певица и телеведущий.

«Потому что они наплевали на страну. Со всеми своими возможностями, талантами, умом. Когда их все знали, любили (…) Я любила Пугачеву. Не будет такой другой очень долго. Она грандиозная актриса и певица. Что с этим делать? Как-то не лежит душа послушать Пугачеву», - констатировала она.



Васильева также подчеркнула, что «никогда не понимала, что такое Познер» и не считает его «главным интервьюером страны».

«Побыл здесь, поулыбался и съехал. И слава богу. У нас есть другие. (…) Он красовался, ему было приятно, что он такой вальяжный, умный, образованный. А кто он? Он что здесь делал? Что он сделал для страны?» - задалась вопросом артистка.



Она также отметила, что не понимает, ради чего Владимир Познер вместе со своим коллегой Иваном Ургантом начали «кататься по разным странам, пить вино, кушать и радоваться жизни».

Познер ответил на критику своих выступлений депутатами из Нидерландов

Ранее голландские парламентарии от Народной партии за свободу и демократию обратились в МИД Нидерландов с требованием прояснить 11 вопросов, касающихся выступления телеведущих Ивана Урганта и Владимира Познера в Амстердаме. Парламентарии поинтересовались, знакомы ли в МИДе с биографией «этих пропагандистов, которые в своей работе выступают с ярко выраженной пророссийской позицией».

Сам Познер отметил, что их с коллегой «выступления касаются фильмов-путешествий, которые они сделали, и не касаются политики».